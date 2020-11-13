Из-за ЧП в «Толмачево» самолеты, летевшие в Новосибирск, отправляют в Барнаул

В ЧП никто не пострадал. Фото: Александр ЧИРКОВ.
Из-за ЧП в аэропорту «Толмачево» самолеты будут перенаправлять в Барнаул. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Все самолеты, которые должны были весть в аэропорту «Толмачево», совершат посадку в аэропорту Барнаула, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
Информацию подтвердили также в барнаульском аэропорту. По данному факту уже проводится проверка.
Напомним, ЧП произошло днем 13 ноября. Грузовой самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 14 членов экипажа. Никто не пострадал.
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