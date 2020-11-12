Снегопад в Новосибирске 12 ноября 2020 года: лучшие фото города, в который пришла зима

В Новосибирске 12 ноября начался снегопад. Фото: Виктория МИНАЕВА

Наконец-то случился столь долгожданный горожанами снегопад в Новосибирске 12 ноября 2020 года. Вечером улицы города стали по-настоящему зимними. Сибиряки делятся в соцсетях своими снимками и видеороликами с улиц.

Сибиряки надеются, что этот снег не растает и останется на улицах города. Фото: Виктория МИНАЕВА

В сети новосибирцы радуются такой сказочной атмосфере и очень надеются, что этот снег не растает и останется на улицах города.

— В Новосибирск наконец то пришла настоящая зима.

— Все уже соскучились по снегу. Надеюсь, этот быстро не растает.

— Глядя на это, можно залипнуть, — пишут люди.

Синоптики обещают снег и на следующей неделе. Фото: Виктория МИНАЕВА

Отметим, что согласно прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, снегопад и минусовая температура ожидает новосибирцев и в ближайшие два дня. В воскресенье осадков не ожидается, а вот на следующей неделе метили снова вернутся.

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