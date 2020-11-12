«Ушла из дома после ссоры»: в Новосибирске ищут женщину в шортах и майке

Женщина ушла из дома после семейной ссоры 11 ноября.

В Новосибирске ищут пропавшую 31-летнюю Ольгу Викторовну Мостенскую. Женщина ушла из дома после семейной ссоры 11 ноября, с этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, короткие окрашенные черные волосы, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт». — Женщина вышла на улицу в домашней одежде: белой майке и серых шортах в клетку. С собой у нее был белый рюкзак.

Как стало известно КП-Новосибирск, ранее после ссор сибирячка уже уходила из дома, однако всегда возвращалась в ближайшее время. Женщине необходимо принимать определенные лекарства: их отсутствие не будет для нее критическим, но пропускать их прием все же не стоит.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Ольга Викторовна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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