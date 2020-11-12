В Новосибирске коронавирусом заболели еще 178 человек за сутки

За сутки коронавирусом заразились еще 178 человек.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В четверг, 12 ноября, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом 178 человек, из них — 10 детей. Выздоровели за сутки еще 144 человека.
— С начала пандемии коронавирусом в сумме заразились 19 455 человек, из них — 1 262 детей. 15 935 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались 640 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 142 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 32 пациента.
В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 58 детей. В инфекционных стационарах лежат 3 880 взрослых пациентов.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 712 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 801 007 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 996 жителей области, для 59 169 человек меднаблюдение окончено.
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