В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: что о них известно

От коронавируса умерли 7 пациентов. Фото: архив КП

В четверг, 12 ноября стало известно о том, что еще семь пациентов инфекционного госпиталя умерли за сутки от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 62 года, 67 лет, 70 лет, 81 год и 89 лет, и женщины в возрасте 52 года и 57 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 640 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимации находятся 142 человека, к аппарату ИВЛ подключены 32 пациента.

За сутки инфекцию обнаружили еще у 179 человек, выздоровели 144 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 19455 человек, в том числе у 1262 детей. Выздоровели 15935 пациентов.

Важную новость для больных коронавирусом сообщили в минздраве Новосибирской области: пять клиник получили новое оборудование для ПЦР-диагностики COVID-19. Одной из этих клиник стала Новосибирская областная больница: для новой лаборатории там отремонтировали боксы.

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