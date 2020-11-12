«Дочка боится идти домой»: новосибирца ударили ножом в горло на глазах его детей

Сибиряка забрали в больницу на скорой. Фото: предоставлено героем публикации.

Новосибирца ударили в горло ножом на глазах у детей. Об этом КП-Новосибирск рассказала жена пострадавшего.

— К нам 6 сентября в квартиру вломились трое мужчин. Они выломали нам дверь и ударили моего мужа ножом в горло. Мне разрезали руку. Я тут же вызвала скорую помощь и написала заявление в полицию, — рассказала КП-Новосибирск Ксения, жена пострадавшего.

Мужчину увезли в больницу и прооперировали. По словам женщины, супруг был месяц на больничном и сейчас у него повреждена кивательная мышца.

— В тот момент в доме были дети сын и дочка. Младшая теперь боится домой приходить. Пока меня нет, сидит либо у крестной, либо у одноклассницы, — говорит женщина.

Недавно Ксении пришло постановление в отказе о возбуждении уголовного дела.

— Там написано — отсутствует состав преступления. Почему это произошло непонятно, но я этого просто так не оставлю, — заявляет сибирячка.

Женщина планирует нанять адвоката и обратиться в суд, чтобы обжаловать это решение.

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