Умер Геннадий Челюканов — в смерти легендарного тренера по биатлону Дмитрий Губерниев обвинил врачей

В Новосибирске умер легендарный тренер по биатлону. Фото: Союз биатлонистов России

В Новосибирске на 81-м году жизни скончался заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Челюканов. Он воспитал трех олимпийских чемпионов: Сергея Булыгина, Анну Богалий и Светлану Ишмуратову.

Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России.

— Он учился стрельбе у снайперов-фронтовиков. К каждому выстрелу относился следуя завету: «Сынок, запомни: второго выстрела у тебя не будет — если ты промажешь, то попадут в тебя». Он всегда заряжен на работу и готов был ехать куда угодно, хоть днем, хоть ночью. Вызванная к нему самому в среду ночью «скорая», не успела…, — говорится на сайте Союза.

Спортивный мир скорбит. Многие выразили сожалению тому, что не стало легендарного тренера. Спортсмены не могу свыкнуться с мыслью о том, что Геннадия Челюканова больше нет. Они вспоминают его добрыми словами и благодарят за наставничество.

— Не принимает сознание тот факт, что более не услышу, не зайду проведать, не посоветуюсь. Утрата огромная, — написала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий в своем Инстаграме.

Трагедию прокомментировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В смерти тренера он обвинил врачей.

— Светлая память… Челюканов долго болел — онкология и так далее. «Скорая» в Новосибирске ехала к Заслуженному тренеру 4 дня! Однако, про Челюканова! Речь не в «Скорой», а во враче, которого он ждал и не дождался, — отметил Губерниев в своем Телеграм-канале.

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