Новосибирский роддом остался без тепла и горячей воды: рассказываем из-за чего

Рассказываем, когда в роддом снова дадут горячую воду и отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 11 ноября, в родильном доме № 6 Новосибирска отключили горячую воду и отопление. В зону отключения попали несколько корпусов роддома на улице Вертковской, а также дома на соседних улицах: Римского-Корсакова, Телевизионной, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Таймырской и 1-м и 2-м Телевизионном переулках.

В «Сибирской генерирующей компании» ответили, когда вернут теплоснабжение и воду.

— На теплотрассах возле родильного дома сразу шесть повреждений. С их ремонтом связано отсутствие теплоснабжения. Сейчас бригады ведут работы. К 2 часам ночи 12 ноября отопление и горячая вода снова будут включены, — сообщила КП-Новосибирск заместитель начальника управления по внешним коммуникациям СГК Наталья Барсукова.

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