Под Новосибирском столкнулись две «Лады»: погиб один из водителей

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП. На трассе в Татарском районе столкнулись две «Лады», погиб один из водителей.

— Сегодня, 10 ноября, около полудня, в Татарском районе на автодороге К-20 водитель автомобиля ВАЗ- 2106, ехавший со стороны села Усть-Тарка в сторону Татарска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ- 21102, — рассказал Сергей Страдымов, начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

На трассе в Татарском районе столкнулись две «Лады», погиб один из водителей. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Водитель ВАЗ-21102 скончался на месте ДТП. В аварии пострадали еще четыре человека, их отвезли в Усть-Таркскую центральную районную больницу с различными травмами. Сейчас по данному факту проводится проверки, полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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