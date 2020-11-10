«Сильно обжег плечо»: новосибирец уснул возле батареи и застрял в ней

Пенсионер застрял в горячей батарее. Фото: МАСС

Во вторник, 10 ноября, спасатели МАСС выручили 72-летнего мужчину. Его плечо застряло в горячей батареи. Пенсионер пояснил, что выпил и уснул возле радиатора, проснувшись, понял, что застрял. Самостоятельно пенсионер выбраться не смог. Это произошло в доме по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.

Пожилой мужчина получил серьезный ожог. Фото: МАСС

— Спасатели оперативно и аккуратно деблокировали руку мужчины из батареи. Он получил серьезные ожоги руки. Спасатели оказали мужчине первую помощь и вызвали бригаду врачей скорой помощи. Мужчина был передан прибывшим врачам для дальнейшего осмотра и оказания помощи, — рассказали в МАСС.

Если вы попали в беду, звоните по телефонам: 112 или 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru