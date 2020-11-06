Стало известно, где были родители трехлетней девочки, которую медсестра била в новосибирской больнице

Девочка, к счастью, серьезных трам не получила. Фото: стоп-кадр.
После ЧП, случившегося в детском отделении Новосибирской областной туберкулезной больницы, там побывала уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко. Напомним, там медсестра била и швыряла трехлетнюю девочку, и Надежда Николаевна разбиралась, как такое могло случиться в клинике.
- Известно, что родители ребенка не находились с девочкой, потому что сами лечатся от туберкулеза во взрослом отделении, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Николаевна. - Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, никаких серьезных травм она, к счастью, не получила.
Сейчас расследование этого дела находится на контроле у уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.
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