«За 10 лет - ни одного замечания»: в минздраве рассказали о медсестре, которая швыряла ребенка в новосибирской больнице

Медсестра кинула ребенка на кровать. Фото: стоп-кадр.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о медсестре, которая била и швыряла ребенка на кровать в детском отделении Новосибирской областной туберкулезной больницы. Напомним, выходку женщины сняла на видео одна из мам, оказавшаяся в соседней палате.

Вот как характеризуют медсестру коллеги:

- Женщина проработала в клинике около 10 лет, - рассказали КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения Новосибирской области. - До настоящего момента, по словам руководства туберкулезной больницы, замечаний к работе медсестры не было, жалоб на неё не поступало ни от родителей, ни от персонала больницы.

Сейчас во всем произошедшем разбирается Следственный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребенок рыдал и забивался под кровать»: медсестра поднимала за волосы и швыряла трехлетнюю девочку в новосибирской больнице

Видео с издевательствами над малышкой сняла одна из мам, оказавшаяся вместе с детьми в соседней палате (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru