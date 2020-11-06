«За 10 лет - ни одного замечания»: в минздраве рассказали о медсестре, которая швыряла ребенка в новосибирской больнице

Медсестра кинула ребенка на кровать. Фото: стоп-кадр.
В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о медсестре, которая била и швыряла ребенка на кровать в детском отделении Новосибирской областной туберкулезной больницы. Напомним, выходку женщины сняла на видео одна из мам, оказавшаяся в соседней палате.
Вот как характеризуют медсестру коллеги:
- Женщина проработала в клинике около 10 лет, - рассказали КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения Новосибирской области. - До настоящего момента, по словам руководства туберкулезной больницы, замечаний к работе медсестры не было, жалоб на неё не поступало ни от родителей, ни от персонала больницы.
Сейчас во всем произошедшем разбирается Следственный комитет.
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