В Новосибирске под окнами инфекционного госпиталя обнаружили травмированную девушку

На месте работают сотрудники полиции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 6 ноября, в гастроэнтерологическом отделении инфекционной больницы на улице Ольги Жилиной, 90А произошло ЧП. Там под окнами медучреждения обнаружили девушку.

Известно, что девушка жива. Ее госпитализировали в больницу.

— На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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