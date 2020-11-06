В Новосибирске у почтальона забрали сумку, в которой было полмиллиона рублей

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Днем в пятницу, 6 ноября, в Первомайском районе Новосибирска ограбили почтальона. В этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

— Около 12 часов в 1-м Искитимском переулке напротив дома №32 преступник сорвал с почтальона сумку, в которой находилось около 500 тысяч рублей и скрылся. На вид мужчине около 20-23 лет, рост 160 сантиметров. Одет во все черное, на лице черная маска, — рассказали в группе.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали случай.

— По указанному адресу был совершен грабеж, на место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

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