«Зима отменяется?»: новосибирцев удивили стаи диких уток, плавающих в Оби

Новосибирцев удивило то, что утки не улетели на юг. Фото: стоп-кадр

Жительница Новосибирска сняла на телефон необычную картину: возле набережной в Оби плавала огромная стая уток. Несмотря на ноябрьский холод, птицы чувствовали себя хорошо и улетать в теплые края явно не собирались.

— Остались зимовать? Или как понимать? — удивилась автор видео. Роликом она поделилась в группе «nsk.54».

Подписчики начали переживать за уток и предполагать, почему водоплавающие не улетели на юг.

— Их нельзя подкармливать осенью, иначе они остаются и многие погибают от холода, — написали они в комментариях.

В центре реабилитации диких животных (ЦРДЖ) КП-Новосибирск пояснили: бояться за птиц совсем не нужно.

— Это абсолютно нормально. Мало кто знает, но утки зимуют в Сибири, не все улетают в теплые края. Зимой в парке «Городское начало», в дальнем углу набережной, можно легко найти полынью в месте, где в Обь впадает Каменка, и встретить уток. Они плавают там всю зиму. Так что не всегда надо переживать за птиц, которые остаются в черте города. Пока они находят водоемы привлекательными, то там и живут. Помогать нужно, только если утка травмирована, — рассказала КП-Новосибирск координатор ЦРДЖ Алиса Богомолова.

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