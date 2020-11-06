«Повезло, что рядом никого не было»: в Новосибирске с грузовика слетел многотонный контейнер

Контейнер упал на дорогу. Фото: стоп-кадр
В пятницу, 6 ноября, в Калининском районе Новосибирска с грузовик слетел многотонный контейнер. Происшествие произошло на пересечении улиц Тайгинская и Богдана Хмельницкого. Об этом рассказали очевидцы.
— Хорошо, что в этот момент там рядом никого не было, и на светофоре никто не стоял, — прокомментировали автомобилисты.
Упавший на дорогу контейнер полностью блокировал проезд по одной полосе. По предварительной информации, никто не пострадал.
По данным «2ГИС», автомобилисты, двигающиеся по улице Тайгинская, встали в многокилометровую пробку. Водители предупреждают о том, что проезд затруднен и просят учитывать это других автомобилистов при выборе маршрута.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru