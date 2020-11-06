«Повезло, что рядом никого не было»: в Новосибирске с грузовика слетел многотонный контейнер

Контейнер упал на дорогу. Фото: стоп-кадр

В пятницу, 6 ноября, в Калининском районе Новосибирска с грузовик слетел многотонный контейнер. Происшествие произошло на пересечении улиц Тайгинская и Богдана Хмельницкого. Об этом рассказали очевидцы.

— Хорошо, что в этот момент там рядом никого не было, и на светофоре никто не стоял, — прокомментировали автомобилисты.

Упавший на дорогу контейнер полностью блокировал проезд по одной полосе. По предварительной информации, никто не пострадал.

По данным «2ГИС», автомобилисты, двигающиеся по улице Тайгинская, встали в многокилометровую пробку. Водители предупреждают о том, что проезд затруднен и просят учитывать это других автомобилистов при выборе маршрута.

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