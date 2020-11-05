Родители новосибирских школьников просят начать оплачивать им занятия с детьми на «дистанционке»

Сибиряки хотят попросить у властей начать оплачивать им время, которое они тратят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители новосибирских, томских и омских школьников хотят объединиться и попросить у властей начать оплачивать им время, которое они тратят, занимаясь со своими детьми на «дистанционке». Сибиряки считают, что такая форма обучения напоминает скорее формат семейного образования, за которое государство может платить, как за работу.

— Оставлять детей одних без присмотра нельзя по закону, оставлять их на бабушек и дедушек могут не все и не всегда. А значит, продление каникул и перевод школ на «дистанционку» фактически означает, что кто-то из родителей должен отказываться от работы и сидеть с детьми. Особенно это касается детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут самостоятельно справляться с программой. Но это означает серьезное падение доходов семей. А значит, государство должно это компенсировать, — пояснил изданию «ЧС-ИНФО» общественник Андрей Андреев.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе каникулы для школьников было решено продлить до 16 ноября. Но и после этого к очной форме обучения вернутся не все. Ходить на занятия будут только ученики начальной школы, 5 и 11 классов. Остальные будут обучаться дистанционно. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук также отметил, что очно обучаться продолжат малокомплектные и коррекционные школы.

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