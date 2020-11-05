«У нее легкие поражены полностью»: сибирячку, заболевшую коронавирусом, подключили к кислороду в коридоре больницы

Дочь заболевшей рассказала, что врачи больше недели не приезжали на вызовы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 41-летней жительнице Бердска, которая заболела пневмонией, несколько недель на приезжали врачи. У женщины поднялась температура, снизился кислород в крови. Когда ее наконец положили в реанимацию, легкие были полностью поражены. Об этом рассказала ее дочь Алина Баннова.

— Наша история началась в воскресенье, 25 октября. Вечером моей маме стало плохо. Поднялась температура до 38. В понедельник ко всему этому прибавился кашель, во вторник температура стала 39,6. Вызвали врача, но он не приехал. Мы собрались и поехали на КТ. В четверг пришли результаты — двусторонняя пневмония, 25% поражения легких! Вызвали COVID-бригаду, но не приехали и оттуда. Пришлось лечиться самим, а становилось все хуже. За неделю ни один врач не приезжал, — поделилась Алина Баннова в соцсетях.

Вечером 2 ноября заболевшую сибирячку срочно увезли в Бердскую центральную городскую больницу — критически упал кислород в крови. Однако женщину положили не в палату, а в коридор, говорит ее дочь.

— Ее оставили на кушетке, подключили к кислородному концентратору, взяли тест на коронавирус. И больше никто не подходил! 3 ноября стало гораздо хуже. Мы обращались к главврачу, и только тогда, когда мама уже была при смерти, на нее обратили внимание! Вечером положили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас она в очень тяжелом состоянии, со 100% поражения легких, — рассказала Алина Баннова КП-Новосибирск.

КП-Новосибирск отправил запрос в минздрав Новосибирской области.

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