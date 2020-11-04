«Водителю стало плохо»: под Новосибирском иномарка налетела на рельсы и перевернулась

На железнодорожном переезде на станции Иня-Восточная под Новосибирском иномарка наехала на ЖД пути и перевернулась. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

На железнодорожном переезде на станции Иня-Восточная под Новосибирском иномарка наехала на ЖД пути и перевернулась. Водителю стало плохо в пути и он не справился с управлением.

— Машина лежала за пределами дороги, при этом все столбики целы, как будто бы она перелетела через рельсы. Другие очевидцы, кто проезжал там раньше, видели скорую рядом с машиной, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Алексей Кремнев.

Водителю стало плохо в пути и он не справился с управлением. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск факт ДТП подтвердили. По предварительной информации, в результате случившегося пострадала женщина — пассажирка иномарки.

— Сегодня, около 16:20, 65-летний мужчина за рулем автомобиля «Митсубиси» проезжал в районе станции Иня-Восточная. В пути автомобилисту стало плохо и он, не справившись с управлением, заехал на насыпь у рельсов, а потом, перелетев через ЖД пути, опрокинулся. В ДТП пострадала 67-летняя жена водителя — она ехала вместе с ним на пассажирском сиденье. Женщину с ЧМТ и другими травмами доставили в больницу. Сам автомобилист за медицинской помощью не обращался. На месте работали сотрудники ГИБДД, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по НСО.

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