Умерла Светлана Домахина — директор Новосибирского медицинского колледжа

Скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина. Фото: http://www.noav.ru/

Скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина. Об этом сообщили сегодня, 4 ноября, в Новосибирской областной ассоциации врачей. Однако точная причина смерти женщины не называется.

— Сегодня, 4 ноября, безвременно ушла из жизни всеми глубокоуважаемая директор ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» Домахина Светлана Владимировна. Светлая память о Светлане Владимировне навсегда сохраниться в наших сердцах, — сообщается на официальном сайте ассоциации.

Светлана Домахина преподавала терапию в медучилище №3, где потом заняла должность замдиректра по научно-методической работе. С 2004 года возглавляла Новосибирский медицинский колледж. Напомним, что студенты медицинского колледжа сейчас участвуют в борьбе с пандемией коронавируса наравне с ординаторами и врачами. Они помогают в поликлиниках и на горячих линиях.

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