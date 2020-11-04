В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболел еще 181 человек

В Новосибирской области коронавирусом заразился еще 181 человек. Фото: Александр Подгорчук

В Новосибирской области коронавирусом заразился еще 181 человек. Всего в регионе зарегистрировано 18 025 случаев COVID-19. В числе заболевших 1 551 ребенок. С выздоровлением уже были выписаны 14 820 человек, 172 из них — за последние сутки.

— В больницы районов области госпитализированы 1 627 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. В больницы Новосиирска — 3 884 человека. Всего в Новосибирской области сделано 740 602 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 823 жителя области, 55 957 человек сняты с меднаблюдения, — сообщает областной оперштаб.

Ситуация о ОРВИ в Новосибирской области также остается острой. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 5 824 обращения, госпитализированы 22 пациента.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности — его продлили до конца года, а также масочный режим. Соблюдать масочный режим необходимо во всех общественных местах. Массовые мероприятия остаются под запретом.

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