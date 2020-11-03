Перевод школьников на дистанционное обучение в Новосибирске: родителям предложили две модели обучения

Рассматривается также возможность продления каникул. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос о том, будет ли осуществлен перевод школьников на дистанционное обучение в Новосибирске обсудили на совещании в Правительстве региона 3 ноября. Рассматривается также возможность продления каникул.

— Нами обсуждались разные подходы продолжения учебного процесса после каникул, которые завершаются 9 ноября. Варианты рассматривались исходя из эпидемиологической ситуации. Учитывалось также мнения родительского комитета, представителей школ, министерства образования и Роспотребнадзора. В настоящий момент нами предлагаются две модели продолжения учебы. Первая модель — продление каникул до 15 ноября, затем, с 16 ноября, к учебе в очном формате приступают с 1 по 5 классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционной форме. Другая модель предусматривает: с 9 ноября продолжение каникул для 1-5 классов и учебу в дистанционной форме для 6-11 классов, а с 16 ноября — переход к формату первой модели, — пояснил заместитель Губернатора региона Сергей Нелюбов.

Учувствовавшие в обсуждении данной темы члены родительских комитетов, представители школ и органов образования в районах отдают предпочтение первой из предложенных моделей дальнейшей организации образовательного процесса. При этом участники совещания отметили, что 11-классникам и ученикам начальной школы и пятых классов особенно важно учиться именно в очной форме. Поскольку младшим классам трудно учиться дистанционно, а выпускникам предстоят экзамены.

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