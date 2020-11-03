Пламя уничтожило крышу: в Новосибирске загорелся частный дом

В Советском районе загорелся частный дом на улице Быстрая. Фото: "АСТ-54"

В Советском районе загорелся частный дом на улице Быстрая. Пламенем охвачена крыша жилища и надворные постройки. На месте работают пожарные. Происходящее засняли на фото очевидцы, позже снимки попали в сеть.

— В 16:54 пожарные подразделения прибыли на место происшествия. На тот момент огнем была охвачена крыша жилого дома, веранда, а также находящиеся на участке баня, гараж и сарай. Внутри дома мог находиться газовый баллон. В 17:02 было ликвидировано открытое горение, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По предварительной информации в пожаре никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП еще продолжают работать спецслужбы, чтобы завершить тушение огня.

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