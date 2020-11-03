Научно-образовательный центр в Новосибирской области будет разрабатывать новый метод лечения коронавируса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел первое заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел первое заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр». В нем принял участие в том числе и первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян.

Глава региона напомнил предысторию создания НОЦ в Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука».

— Было принято во внимание, что не только образовательный, но и научно-исследовательский потенциал региона простирается уже далеко за границы Академгородка. В частности, своими исследованиями и очень успешно занимаются наши университеты, расположенные на территории Новосибирска, — технический, аграрный, медицинский университеты и ряд других. У них есть связи с институтами СО РАН, с НГУ, со многими внедренческими компаниями, индустриальными партнерами. Проанализировав ситуацию, мы приняли решение, что для поддержки исследовательских амбиций «городских» университетов и для дополнительной поддержки программы Академгородок 2.0 мы предлагаем создать НОЦ мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» с участием, как минимум, названных вузов и названных институтов, опираясь на научный потенциал институтов СО РАН и НГУ, — напомнил Губернатор.

Андрей Травников также отметил, что в регионе параллельно продолжается реализация программы Академгородок 2.0, в рамках которой, при помощи федерального закона №216, и готовится заявка на создание инновационного научно-технологического центра.

Основную деятельность Центра представил в презентации исполняющий обязанности министра науки и инновационной политики Новосибирской области Евгений Павлов. По его словам, целью НОЦ является обеспечение научно-технологического прорыва в сфере биотехнологий на основе консолидации интеллектуальных, финансовых, производственных трудовых ресурсов участников Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра. Это может быть возможным благодаря реализации проектов и создании новых продуктов и технологий. Однако для этого нужно, чтобы результаты исследований и разработок использовались в востребованных экономикой и обществом продуктах и услугах. Для этого в Центре всегда будут востребованы квалифицированные кадры и эффективные механизмы управления.

Основные направления работы Центра — агропромышленность и медицина. Среди проектов в агронаправлении есть такие как экологическая фабрика в Новосибирской области для поглощения атмосферного углерода и завод по производству органических удобрений. В медицинской сфере заявлены такие проекты как GWAS-MAP — база больших данных результатов генетических исследований ассоциаций человека и профилактика и лечение коронавирусной инфекции методом фотодинамической терапии.

Реализация этих и других проектов к 2030 году должна привести к увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП в 1,6 раза; увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест в 1,7 раза; увеличению до 18% доли организаций, осуществляющих технологические инновации.

Евгений Павлов также доложил о программе деятельности Центра развития компетенций на базах НГУ и НГАУ. Губернатор предложил использовать эти ЦРК как центры ответственности за реализацию программы по созданию НОЦ. Оба документа были утверждены членами Наблюдательного совета как составляющие пакета заявки Новосибирской области в федеральные органы власти для прохождения конкурсного отбора.

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