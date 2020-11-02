Пробки в Новосибирске 2 ноября 2020 года: из-за сломанного светофора на площади Будагова не проехать

Движение затруднено на улицах Ипподромская, Фабричная и Красный проспект. Фото: https://2gis.ru/novosibirsk
Пробки в Новосибирске 2 ноября 2020 года возникли на площади Будагова в Калининском районе города. На этом участке дороги сломался светофор.
Движение затруднено на улицах Ипподромская, Фабричная и Красный проспект. Согласно данным приложения «2ГИС», плотность затора там составляет в среднем около 8 баллов. В целом по городу ситуация с пробками оценивается в среднем в 5 баллов.
Люди в пробке не теряют время даром. Фото: https://2gis.ru/novosibirsk
Тем временем, застрявшие в пробке автомобилисты начали делиться в приложении своими возмущениями насчет того, что до места своего назначения они доберутся не так скоро, как хотелось бы. Некоторые водители не упустили шанс пошутить, а некоторых иногородних автомобилистов такая масштабная пробка даже испугала.
— Продам место в пробке ближе к светофору.
— Почему стоим?
— Я с маленького города приехала и мне страшно, — пишут люди.
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