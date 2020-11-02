Новосибирские таможенники нашли подозрительные посылки из Китая: в них были крест и монеты

Из Китая пришла две подозрительные посылки. Фото: Новосибирска таможня

Новосибирские таможенники обнаружили две подозрительные посылки: внутри были крест и монеты с нацисткой символикой. Они прибыли из Китая. Одна должна была отправиться жителю г. Усть-Илимск Иркутской области, другая — жителю г. Северск Томской области.

Обнаружить подозрительные предметы помогла досмотровая техника.

Инспекторы потребовали от людей, которым были адресованы посыл, предоставить документы о том, что изображения на предметах не несут фашисткой идеологии. В противном случае посылки вернут в Китай.

По словам заместителя начальника Новосибирского почтового таможенного поста Галины Рубановой, среди выявленных нарушений лидирует незаконная пересылка холодного оружия. Люди заказывают из-за границы кастеты, нунчаки и другие виды экзотического оружия в качестве сувенира. Но эти предметы являются холодным оружием, которое без специального разрешения через границу перемещать нельзя.

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