Новосибирский депутат объяснил просьбы занять 400 рублей в соцсетях

Депутат впервые столкнулся со взломом странички Фото: Влад КОМЯКОВ

Депутат горсовета Новосибирска Андрей Аникин стал жертвой взлома в соцсетях. Неизвестные организовали рассылку с аккаунта депутата с просьбой якобы помочь его маме и перечислить ей деньги на телефон. Однако при звонке по указанному номеру никто не брал трубку.

Подписчики не поверили мошенникам. Фото: предоставлено очевидцами

Через пару часов Андрей Аникин сообщил о взломе и спам-рассылке со своей странички «ВКонтакте». Мужчина попросил не отправлять деньги мошенникам.

- Такое впервые. И ситуация предельно нелепая. В рассылке Андрей Геннадьевич просит помощь по 200, 300 рублей. Не дай бог, конечно, если кто-то перечислил, желая, якобы, помочь, — прокомментировала КП-Новосибирск ситуацию помощница депутата.

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