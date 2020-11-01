«Был запах алкоголя»: новосибирец погиб в ДТП с грузовиком на Станционной

Водитель сильно превысил скорость. Фото:отряд пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Новосибирец погиб в ночном ДТП с грузовиком «Ивеко». Водитель «Тойоты» на огромной скорости врезался в попутный грузовик. Со слов очевидцев, врачи почувствовали в салоне иномарки запах алкоголя.

Трагедия произошла 1 ноября в 2:35 часов ночи. По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, водитель «Тойота Краун» ехал по улице Станционная со стороны улицы Энергетиков и врезался в попутный грузовик «Ивеко».

Сильный удар смял половину кузова «Тойоты», 34-летний водитель оказался зажат в салоне и скончался на месте от полученных травм. Мужчина за рулем грузовика серьезно не пострадал.

Очевидцы предполагают, что водитель «Тойоты» был нетрезв, поэтому превысил скорость и не справился с управлением.

- Я проезжал место ДТП, остановился. Врачи скорой говорили, что был запах алкоголя из салона авто. Думаю, что трезвый водитель на пустой дороге в фуру бы не влетел. К тому же скорость у него была такая, что аж крышу до самого багажника смяло, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Евгений.

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