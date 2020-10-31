В Новосибирске водитель легковушки сбил 25-летнего парня и сбежал

Полиция ищет сбежавшего водителя. Фото: Виктория МИНАЕВА

Серезная авария произошла в субботу, 31 октября, на улице Ольги Жилиной: там легковушка сбила парня-пешехода.

- В 8.10 неустановленный автомобиль ехал по улице Ольги Жилиной со стороны улицы Крылова в сторону улицы Писарева, - рассказывают в ГИБДД Г. Новосибирска. - Когда он проезжал переккресток с улицей Гоголя, то в районе дома № 27 сбил новосибирца, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода

Удар был такой силы, что без травм не обошлось: 25-летнего парня с переломом обоих ног, сотрясением головного мозга и ушибами всего тела госпитализировали в больницу. А водитель уехал с места аварии. Ему грозит лишение прав или 15 суток ареста.

Сейчас сотрудники ГИБДД ищут владельца иномарки, под колесами который оказался парень. Со слов очевидцев, это может быть автомобиль Honda тёмного цвета, предположительно гос номер 300. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить по тел. (383) 232-23-51, 232-23-21.

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