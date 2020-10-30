Вышла из дома и пропала: в Новосибирске ищут 70-летнюю бабушку в черной безрукавке

Поисковики отмечают, что сибирячка может нуждаться в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирске ищут 70-летнюю Ольгу Карловну Попову (Шефер). Пенсионерка ушла из дома 30 октября и не вернулась.

— Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, короткие каштановые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент исчезновения женщина была одета в черную безрукавку, коричневую кофту, черные спортивные штаны, черные короткие сапоги и серую вязаную шапку.

Поисковики отмечают, что сибирячка может нуждаться в медицинской помощи, а также находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Ольга Карловна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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