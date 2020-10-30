Работа почты в Новосибирске 4 ноября 2020 года: когда можно будет отправить письмо и получить посылку

Рассказываем, когда можно будет отправить письмо или посылку в праздничный день и накануне его. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работа почты в Новосибирске 4 ноября 2020 года: рассказываем, когда можно будет отправить письмо или посылку в праздничный день и накануне его. В эти дни режим работы почты будет изменен.

— Во вторник, 3 ноября, почтовые отделения в Новосибирской области закроются на час раньше. День народного единства, 4 ноября (среда), — это выходной день для всех отделений. Кроме того, в этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания, — сообщает пресс-служба «Почты России». — Пенсии и пособия в праздничный день будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

У некоторых сельских почтовых отделений в праздничный день может быть установлен другой режим работы. В четверг, 5 ноября, почтовые отделения вернуться к обычному режиму работы. Уточнить график работы нужного вам отделения или найти ближайшее открытое можно будет на сайте «Почты России».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru