«Царапалась и била по голове»: в Новосибирске женщина напала на троих полицейских

В Новосибирске нетрезвая женщина напала на полицейских. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске нетрезвая женщина напала на троих полицейских: она царапала их и била по голове. Правоохранители прибыли к ней домой по вызову из-за семейного скандала.

— В квартиру в одной из пятиэтажек в Кировском районе города правоохранители прибыли после сообщения о семейном скандале. Уже на месте на полицейских набросилась 41-летняя жительница этой квартиры. Одному из стражей порядка она расцарапала лицо, а другого ударила по голове. Правоохранителям пришлось обратиться в травмпункт в больнице. На момент случившегося женщина была нетрезвая, ранее она не судима, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Действия сибирячки могут быть расценены как Применение насилия в отношении представителя власти по статье 318 УК РФ. Теперь в произошедшем будут разбираться следователи.

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