Из-за коронавируса бюджет Новосибирска потерял миллиард рублей

Анатолий Локоть рассказал о ситуации в Новосибирске на конференции. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска на конференции.

Главы сибирских и дальневосточных городов на прошедшей онлайн-конференции обсудили финансовые проблемы, возникшие в муниципалитетах из-за пандемии. О том, в какой непростой ситуации оказался Новосибирск, рассказал мэр Анатолий Локоть.

- За 9 месяцев текущего года в бюджет Новосибирска поступило 33 млрд 351 млн рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года собственные доходы города снизились на 682 млн рублей. По предварительному прогнозу по итогам года объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска составит не менее 1 млрд рублей с учетом уже предоставленных субсидий: мы получили из областного бюджета в качестве компенсации 830 млн рублей межбюджетных трансфертов. Они предназначены для замещения собственных расходов на заработную плату работникам бюджетной сферы, выплату налогов и приобретение горюче-смазочных материалов, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Больше всего эпидемия затронула сферу услуг и строительство, в сфере розничной торговли после некоторого оживления в мае-августе снова начался спад (-4,4 %). Хотя есть и хорошие новости: за 9 месяцев 2020 года оборот розничной торговли вырос на 7 %.

Другая важная проблема – рост безработицы: количество сибиряков, которые не могут подыскать себе вакансию, увеличилось в 10 раз по сравнению с началом года – теперь их 43 тысяч человек.

Только усугубляет ситуацию то, что с 2021 года отменяется единый налог на вменённый доход.

- Мы сталкиваемся с сокращением поступлений в бюджет уже по независящим от пандемии причинам. В 2021 году выпадает существенная часть доходов в связи с отменой единого налога на вменённый доход. Для Новосибирска это 1 млрд 300 млн рублей. Решением областного правительства нам предоставляется компенсация в размере 3 % от упрощенной системы налогообложения (около 300 млн рублей) – это четвертая часть от того, что у нас выпадает. По нашим оценкам необходимо 12-15 %, чтобы прикрыть эту дыру. Нам прикрыть её нечем. Мы предлагали на государственном уровне отложить это решение на год-два, но эти аргументы не были услышаны: с 1 января мы этих поступлений не получим. Мы с большой тревогой смотрим в будущее, поскольку уже сейчас испытываем трудности с балансированием бюджета на следующий год. Будем добиваться пересмотра подходов к компенсации потерь от ЕНВД, –уверен мэр Анатолий Локоть.

Участники конференции поддержали предложение главы Новосибирска сформировать предложения в адрес Правительства РФ о дополнительных мерах поддержки для городов.