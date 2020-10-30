Работа ЗАГСов в Новосибирске с 1 ноября 2020 года: какие ограничения ввели

Из-за коронавируса до конца года для молодоженов будут действовать особые правила. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работа ЗАГСов в Новосибирске с 1 ноября 2020 года: рассказываем о новых правилах. Из-за коронавируса до конца года для молодоженов будут действовать особые правила при регистрации брака.

— в целях минимизации распространения коронавирусной инфекции с 01 ноября по 31 декабря 2020 года в отделах ЗАГС Новосибирской области оказание государственных услуг будет производиться только в дни, утвержденные режимами работы отделов, — сообщили в Управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области. — Заключение брака будет производиться только в присутствии самих молодоженов и их родителей.

Кроме того, в органах ЗАГС необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Тех же, кто будет нарушать данные правила, просто не будут допускать в помещение или будут прекращать обслуживать.

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