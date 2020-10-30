Погода в Новосибирске на выходные 31 октября и 1 ноября 2020 года: чего ждать горожанам

На выходные обещают снежную погоду. Фото: Виктория МИНАЕВА

Погода в Новосибирске на выходные 31 октября и 1 ноября 2020 года: синоптики поделились прогнозом. Город снова засыплет снегом, но днем сибиряков порадует плюсовая температура.

— 31 октября мы ожидаем небольшой мокрый снег, будет дуть западный ветер со скоростью около 3-8 метров в секунду. Ночная температура — около нуля, днем — +1 — +3 градуса. 1 ноября ночью местами сохранится небольшой мокрый снег, а днем осадки прекратятся. Ветер сменит направление на юго-западное, будет чуть сильнее, 5-10 метров в секунду. Температура ночью также опустится до -1 градуса, а днем поднимется до +4, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Температура останется стабильной и в понедельник, 2 ноября. Но синоптики полагают, что к началу следующей недели вернется снег.

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