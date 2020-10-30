Новосибирцу дали пять лет колонии за тату с нацисткой символикой: юрист рассказал, нужно ли ему ее сводить

Новосибирцу дали срок за экстремистское тату. Фото: соцсети.

Новосибирца с нацистской татуировкой на шее приговорили к 5 годам лишения свободы. Фото тату с запрещенной комбинацией цифр мужчина разместил на своей странице в соцсетях.

— Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Поскольку он еще не отбыл наказание, назначенное в 2017 году, в сумме его приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили на сайте Ленинского районного суда.

Юрист объяснила, нужно ли мужчине сводить тату, не рискует ли сибиряк, выйдя на свободу с противозаконной картинкой на шее, получить новый срок.

— Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. Так гласит часть 1 статьи 50 Конституции РФ. Никто не может дважды нести уголовную ответственность за совершенное преступление. Повторное наказание недопустимо, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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