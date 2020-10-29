Запретят ли новосибирским медикам говорить о коронавирусе: министр здравоохранения сделал заявление

Константин Хальзов высказался о запрете медикам комментировать тему коронавируса.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов высказался о запрете медикам комментировать тему коронавируса без согласования с ведомством. По его словам, медучреждения нашего региона данные ограничения не коснутся.
— Текст данного распоряжения я видел в интернете и ознакомился с ним. Однако могу сказать, что оно распространяется на медучреждения, подведомственные Министерству здравоохранения РФ и не распространяется на наши учреждения. Поэтому у нас подобных запретов нет, мы продолжаем работать так, как работали раньше. Поэтому и я нахожусь здесь и рассказываю вам о сложившейся ситуации, — пояснил Константин Хальзов на встрече с журналистами 29 октября.
Напомним, данное указание было дано Минздравом РФ и разослано подведомственным врачам и медучреждениям. Оно предполагает, что медики могут комментировать какие-либо темы, касающиеся пандемии коронавируса, но только согласовав их с ведомством. В Минздраве также отметили, что это должно помочь повысить эффективность информирования населения.
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