Следователи рассказали о состоянии 7-месячной девочки, попавшей в больницу с переломом черепа в Бердске

Следователи проводят проверку по факту падения 7-месячной девочки дома. Фото: архив КП

В четверг, 29 октября, следователи рассказали о состоянии 7-месячной девочки, попавшей в больницу с переломом черепа. Это произошло в Бердске 27 октября.

— По данному факту следственные органы СКР по Новосибирской области проводят доследственную проверку. В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, случай произошел в Бердске 27 октября. В больницу обратилась мама ребенка. С ее слов, малышка стояла у дивана, не удержала равновесие и упала. Врачи диагностировали у нее перелом теменной кости с правой стороны.

Ситуацию на контроль также взяла Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

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