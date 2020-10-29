«Шли по обочине»: под Новосибирском водитель на «Волге» сбил двух подростков и скрылся

Водитель уехал с места аварии. Фото: Госавтоинспекция по НСО.

В городе Купино Новосибирской области вечером 28 октября пострадали девушка 16 лет и парень 18 лет. Вечером на них наехала «Волга», когда они шли по краю проезжей части. Водитель был без прав и, прежде чем сесть за руль, выпил спиртное.

— Около 19:00 водитель не автомобиле «ГАЗ-3110» двигался по улице Мичурина города Купино в направлении улицы Ленина. У дома № 112 не справился с управлением и наехал на двух подростков. Они получили различные травмы, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Как пояснили КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирской области, оба подростка госпитализированы в Купинскую центральную районную больницу. У молодого человека закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника, ушиб правого бедра. У девушки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рваная рана носа, ушиб шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника.

После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся. Полиция задержала нарушителя. Им оказался 49-летний местный житель. В отношении водителя составили административные протоколы. Сейчас ГИБДД решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств».

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