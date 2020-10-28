В 2020 году в Новосибирске отремонтировали почти 45 километров дорог

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на пяти магистралях проведён комплексный ремонт. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2020 году в Новосибирске отремонтировали 11 дорог на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей: все работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. О реализации проекта в столице Сибири рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволяет нам систематически каждый год приводить в нормативное состояние дороги Новосибирска. За три года мы полностью отремонтировали Красный проспект, даже реконструировали некоторые участки. За два года мы привели в нормативное состояние большой участок, который протянулся почти через весь Новосибирск – от ул. Сухарной до выезда из города в сторону Бердска – 27 километров. Это очень хороший результат, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – В этом году мы получили возможность отремонтировать дороги более чем на 1, 7 миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом году: за этот сезон мы отремонтировали почти 45 километров дорог.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на пяти магистралях проведён комплексный ремонт, на трёх – капитальный ремонт, ещё три участка реконструированы. За счет городского бюджета отремонтировано 30 участков магистралей общей протяженностью почти 24 километра на сумму 192,5 миллионов рублей.

Изначально в январе 2020 года из федерального бюджета в рамках нацпроекта БКАД в Новосибирск поступил 1,12 миллиарда рублей. Однако в течение года эта сумма увеличилась: в мае добавили 271, 69 миллиона рублей, в сентябре - еще 359,45 миллиона рублей.

Увеличение финансирования позволило привести в порядок большие по площади участки дорог ( на ул. Большевистской в районе карьера «Борок» и на перекрестке с ул. Добролюбова, перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей, перекрестке улиц Владимировской и Сухарной), приступить к новым этапам реконструкции улиц Кедровой и 2-й Станционной. Также удалось полностью завершить ремонт на трёх объектах, которые планировалось сдать в следующем году: на улице Владимировской и двух участках Бердского шоссе – на участках от Матвеевки до посёлка РМЗ и от проспекта Строителей до границы города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru