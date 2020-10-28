Свой последний полет легендарный ТУ-154 завершил в Новосибирске

Больше такие самолеты летать не будут. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске сегодня, 28 октября, приземлился последний самолет ТУ-154, выполнивший рейс по маршруту Мирный — Новосибирск. Для этой модели отечественного воздушно судна это был последний полет — больше они летать не будут.

— С грустью сообщаем о завершении эксплуатации единственного из оставшихся в гражданской авиации России самолета Ту-154. В среду, 28 октября, воздушное судно с бортовым номером RA-85757 совершит свои заключительный полет по маршруту Мирныи -Новосибирск. Вместе с этой легендарной машиной уходит целая эпоха отечественного авиастроения. Многие из наших пассажиров знакомы с этим самолетом с детства, ведь именно он круглыи год связывал суровые северные края с солнечными курортами нашей страны. RA-85757 трудился в Мирнинском авиапредприятии с 2002 года и на сегодняшний день остается одной из самых надежных и быстрых машин в парке нашей авиакомпании, — сообщается на официальной странице аэропорта «Толмачево» в инстаграме со ссылкой на авиакомпанию «Алроса».

В авиакомпании также отметили, что на смену этому самолету обязательно придет достойный преемник.

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