Новосибирские больницы получат пять тысяч экспресс-тестов на коронавирус

В больницы Новосибирска поступят экспресс-тесты на коронавирус. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В больницы Новосибирска поступят экспресс-тесты на коронавирус. С помощью них результат исследования можно будет узнать всего за час.

— Это специально разработанные тесты, которые выявляют РНК вируса. С помощью них в течение часа можно определить, болеет человек ковидом или нет, — пояснил сегодня, 28 октября, на сессии Горсовета Новосибирск министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Для новосибирских медучреждений закупят пять тысяч тестов такого образца. С помощью них планируется ускорить процесс постановки людям диагнозов.

Напомним, согласно данным опершатаба, на сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрирован 16 761 случай заболевания COVID-19. Всего в регионе было сделано 685 746 тестов на коронавирус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru