Андрей Травников: «Ситуация с коронавирусом может стабилизироваться уже на следующей неделе»

Губернатор Андрей Травников считает, что ситуация с коронавирусом в Новосибирской области вскоре стабилизируется. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Губернатор Андрей Травников считает, что ситуация с коронавирусом в Новосибирской области вскоре стабилизируется. Глава региона надеется, что ситуация пойдет на облегчение уже на следующей неделе.

— Ситуация напряженная. Мы готовились к сложной второй волне. Масштаб предсказать было трудно, мы исходили из самого непростого сценария. За лето мы серьезно укрепили материальную базу наших медицинских учреждений, во многих больницах появился кислород, мы приобрели необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции, создан хороший запас средств индивидуальной защиты. Мы обучили более 5 тысяч наших медицинских работников — специалисты здравоохранения прошли краткосрочные курсы, для того, чтобы понимать, как бороться с коронавирусной инфекцией, лечить людей. Сегодня наша медицина работает с высочайшей загрузкой, медики трудятся с переработками. Более 50 клиники перепрофилировано для оказания помощи больным с COVID-19. На всякий случай, готовим дополнительные мощности, — пояснил Андрей Травников.

При этом, по словам Губернатора, уже на протяжении нескольких дней мы можем наблюдать, что ситуация начинает стабилизироваться: количество инфицированных в Новосибирской области не растет, не растет и количество госпитализированных пациентов.

— Это не прогноз, это осторожная надежда, что с точки зрения нагрузки на медицину ситуация начнет улучшаться уже на следующей неделе. Потому, что подойдет срок выписки тех больных, которые госпитализировались в пик, в начале октября, и в наших клиниках и поликлиниках у врачей и медсестер появится дополнительное время, в том числе для оказания помощи новым больным, если они будут появляться, — отметил глава региона.

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