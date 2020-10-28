В МЧС рассказали, как тушили пожар в Первомайском районе Новосибирска, где погибли два человека

В Первомайском районе сгорел частный дом. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Вечером, 27 октября, произошел пожар в Первомайском районе Новосибирска. Там загорелся двухквартирный частный дом. На месте работали спасатели.

— На возгорание в частном секторе пожарные выехали по повышенному рангу вызова. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом на двух хозяев горел по всей площади, огонь переходил на кровлю соседнего дома, могли загореться и другие дома, расположенные рядом. В тушении пожара задействовали 22 человека и 6 единиц пожарной техники, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — За полчаса пожар удалось локализовать, не дав ему распространиться, спустя еще 50 минут было ликвидировано открытое горение. Из помещения пожарные вынесли газовый баллон на 50 литров. Огнем был поврежден один дом внутри на площади 150 квадратных метров и баня площадью 15 квадратных метров. Во втором доме обрушилась кровля, также повреждены надворные постройки. Общая площадь пожара составила 265 квадратных метров.

Работу пожарным затрудняло то, что возгорание в доме обнаружили слишком поздно. Кроме того, в частном секторе была довольно плотная застройка, которая также создавала спасателям неудобства. Разбирать сгоревшие конструкции они продолжали до 7 утра. В комнате одной из сгоревших квартир были обнаружены тела двух погибших.

В настоящее время дознаватели МЧС и следователи устанавливают все обстоятельства возникновения пожара и причины гибели людей.

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