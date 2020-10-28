«Пытался его разбудить»: в Новосибирске полицейский до полусмерти избил человека

Под Новосибирском будут судить полицейского, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Под Новосибирском будут судить полицейского, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Якобы он, будучи при исполнении, без повода избил мужчину, который не выполнил его требования.

— По данным следствия, в ночь на 14 июля 2020 года участковый уполномоченный полиции, находясь на суточном дежурстве в отделе, получил сообщение от оперативного дежурного, что в одном из домов в рабочем поселке Сузун нетрезвый мужчина выламывает входную дверь дома своей сожительницы. Участковый на служебном автомобиле прибыли к указанному дому и, встретившись с заявительницей, прошел во двор, где увидел спящего на полу мужчину. Обвиняемый предпринял попытку разбудить его, однако последний не отреагировал и продолжил спать. Участковый, недовольный указанным бездействием, около 15 раз ударил его по телу, причинив тем самым тяжкий вред здоровью, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Полицейского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с причинением тяжких последствий). Сейчас расследование уголовного дела уже завершено, с обвинительным заключением его направили для рассмотрения в суд.

В ГУ МВД по Новосибирской области также добавили, что в настоящее время этот участковый уже уволен из органов за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД.

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