Сибиряки стали в два раза чаще заказывать товары на дом с помощью сервиса «Почты России»

Фото предоставлено АО «Почта России».

Потребность в доставке товаров увеличилась почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Лидерами продаж стали продукты питания. Так, новосибирцы в текущем году купили у почтальонов более 593 тысяч кондитерских изделий, 149 тысяч коробок чая и кофе и около 54 тысяч единиц бытовой химии, косметики и парфюмерии.

- Доставка на дом доступна на всей территории региона. Чтобы воспользоваться ей, достаточно обратиться к своему почтальону и сообщить ему перечень необходимых товаров. Индивидуальный заказ доставят при очередном визите. Отдельно за доставку платить не нужно, - пояснил заместитель директора Макрорегиона Сибирь Денис Хижняков.

В первую очередь услуга доставки рассчитана на пенсионеров, маломобильных граждан, людей с инвалидностью и жителей отдаленных районов. В ассортименте «Почты России» крупы, макароны, консервированные продукты, бытовая химия. Все это вы можете заказать у почтальона.