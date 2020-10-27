Губернатор объяснил, почему не всем новосибирцам с симптомами COVID нужно делать тесты

Андрей Травников прокомментировал очереди на тестирование к коронавирусу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал очереди на тестирование к коронавирусу. Глава региона отметил, что подобные медицинские обследования все же должны назначаться врачом.

— Конечно же, мы все боимся коронавируса, стараемся все всегда перепроверять и при первых же симптомах обращаемся к врачу, пытаемся сделать тестирование. Так и возникает очень большой спрос на них. Я ни в коем случае не призываю никого халатно относиться к своему здоровью, обращаться за медицинской помощью действительно нужно, однако обследования, такие как, например, эти тестирования или КТ — это все-таки должно быть по назначению врача, — отметил Андрей Травников. — При этом, мы все же продолжаем наращивать мощности тестирования. Сейчас, например, уже вышли на мощность 4-5 тестов ежесуточно. Теперь у нас появились и передвижные лаборатории, скоро их уже запустят. Это тоже позволить увеличить количество проводимых тестов еще на пять тысяч в сутки. Это позволит нам обеспечить потребности стационаров.

Губернатор также отметил, что в Новосибирской области возросло не только количество случаев заболевания коронавирусом. В регионе также зафиксировано около шести тысяч заболеваний ОРВИ.

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