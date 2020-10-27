В Новосибирске еще три человека скончались от коронавируса: что о них известно

За последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще три человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще три человека. Об этом сообщили в областном оперштабе. Рассказываем, что о них известно.

— Скончались еще три женщины, им был 31 год, 67 лет и 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 569 человек, — сообщает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 136 человек, к аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 4 049. Под медицинским наблюдением находятся 3 297 жителей региона, 52 948 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как бывший работник «Вектора», а ныне — ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов переболел коронавирусом дважды. Первый раз заразился случайно, а второй раз намеренно — ради эксперимента. Ученый целенаправленно контактировал с острыми ковид-больными без маски. Таким образом он хотел оценить длительность иммунитета, полученного в результате болезни.

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