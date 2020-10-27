Погода в Новосибирске на 27 октября 2020 года: будет тепло до +10

Погода обещает быть дождливой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Новосибирске 27 октября 2020 года: синоптики пообещали тепло до +10 градусов. Также будет дождь. О прогнозе на сутки рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Днем в Новосибирске погода будет облачной с прояснениями, ждем небольшой дождь. Температура +8...+10 градусов. Ночью выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура +3...+5 градусов. Ветер Юго-Западный, 5-10 м/с, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В Новосибирской области также пройдут дожди, днем +7...+12 градусов, ночью +1...+6 градусов. В Северо-Западных районах региона ожидается существенное похолодание, днем +1...+6 градусов. Ветер умеренный, в порывах сильный — до 15-20 м/с.

«Яндекс.Погода» прогнозирует пасмурную погоду с дождями. Днем +7...+10 градусов, ночью +5...+6 градусов.

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