Матч «Сибирь»-«Барыс» 26 октября 2020 года: болельщики в восторге

Матч «Сибирь»-«Барыс» 26 октября 2020 года закончился в пользу новосибирских спортсменов. Фото: ХК "Сибирь" (Новосибирская область)\https://vk.com/hcsibir1962

Матч «Сибирь»-«Барыс» 26 октября 2020 года закончился в пользу новосибирских спортсменов. Игра завершилась со счетом 3:1.

— Наши хоккеисты одержали вторую подряд домашнюю победу с одинаковым счетом 3:1. Шайбы забросили Никита Шашков, Егор Миловзоров и Олег Ли. Набрав важные два очка, новосибирцы поднялись в заветную восьмерку Восточной конференции, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Следующую игру хоккейная «Сибирь» проведет в Магнитогорске с местным «Металлургом». Матч должен состояться 28 октября.

А пока что болельщики радуются за любимую команду и поздравляют ее с очередной победой:

— С трудовой победой, «Сибирь».

— С победой нас всех!

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